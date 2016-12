„Man kann am Morgen erwachen (und hören): Ich entziehe dir die Weltmeisterschaft. Was bedeutet,entziehenʻ? Zahle zuerst und dann nimm´ weg. Aus dieser Sicht ist die WM 2018 versichert. Wie teuer? Das ist unser Sache“, so der russische Sportminister.

Zuvor hatte der Generaldirektor des Organisationskomitees „Russland 2018“, Alexej Sorokin, gegenüber der Agentur R-Sport mitgeteilt, dass sich der Fußball-Weltverband FIFA im letzten Stadium der Verhandlungen mit Versicherungsgesellschaften über die Absicherung der Fußball-WM 2018 in Russland befindet.

Der Bob- und Skeleton-Weltverband IBSF hatte am 13. Dezember die Entscheidung getroffen, der russischen Stadt Sotschi die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr zu entziehen. Grund war der von den Skeleton-Auswahlen Lettlands und Südkoreas erklärte Boykott nach der Veröffentlichung des zweiten Teils des McLaren-Reports der unabhängigen Kommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Demnach findet die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft vom 13. bis 26. Februar in Königssee statt.