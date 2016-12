Kreml: Dopingbekämpfung steckt weltweit in Krise

In einem Live-Interview am Donnerstag für das russische Fernsehen berief sich Peskow auf Angaben, die vor kurzem ans Licht gekommen sind.

Der russische Präsident Wladimir Putin und die Repräsentanten des russischen Sports würden konsequent ihre ablehnende Haltung gegen Doping äußern, so Peskow. Sie verwiesen auf Unzulässigkeit des Dopingkonsums und bekundeten „ihre Entschlossenheit, gegen dieses Übel zu kämpfen und den Sport vom Doping zu säubern“. Doch all diese Erklärungen und die Bereitschaft, mit den zuständigen internationalen Sportorganisationen zusammenzuarbeiten, seien bisher ohne Antwort geblieben und würden ignoriert, so Putins Sprecher.

Der zweite Teil des Berichts der von Richard McLaren geleiteten unabhängigen Kommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) war am 9. Dezember veröffentlicht worden. Darin wird unter anderem behauptet, dass mehr als 1000 russische Sportler in Manipulationen von Dopingproben in 30 Sportdisziplinen auf verschiedenen Ebenen involviert worden seien.