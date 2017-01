IBU gibt zu: Keine Doping-Beweise gegen russische Biathleten

"Ich kann den Unmut der Athleten sehr gut verstehen. Aber zuerst müssen wir die Beweise auf dem Tisch haben, und Stand heute haben wir diese leider noch nicht", so Besseberg. "Man sollte versuchen, so schnell wie es nur geht, die Athleten zu sperren, die es betrifft. Priorität haben dabei selbstverständlich die noch aktiven Sportler", so der Norweger weiter.

Wada-Ermittler Richard McLaren hatte zuvor in seinen Untersuchungen zum Doping-Skandal 31 Biathleten sowie mehrere Skilangläufer aus Russland belastet. Die Internationale Biathlon-Union IBU gründete daraufhin eine fünfköpfige Expertengruppe, die sich der Fälle annehmen und den Weltverband beraten sollte.

© Sputnik/ Alexander Vilf Russlands Biathlonverband richtet Weltcup im russischen Tjumen 2017 nicht aus

Am Vorfeld des Biathlon-Weltcups im deutschen Oberhof hatten sich rund 60 Athleten zu einem Gespräch zusammengefunden, um über den russischen Dopingskandal zu diskutieren. Trotz alledem musste Besseberg zugeben, dass die IBU immer noch über keine konkreten Beweise verfüge, die die Doping-Vorwürfe gegen russische Sportler bestätigen würden.