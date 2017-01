Ausbrechen und die Welt erobern: Adidas ließ sich Super-Werbespot entgehen - VIDEO

Der 26-jährige Eugen Mehrer drehte demnach bereits im Januar 2015 den Werbespot für Adidas, 2016 bekam das Video die Musik vom Komponisten Alexander Wolf David.

„Als der Film fertig war, haben wir ihn trotzdem an die Marketingabteilung geschickt. Und dann hieß es wieder, dass sie als große Firma genug eigenen Content hätten und gar nichts mehr bräuchten“, so der Student gegenüber der „Welt“.

Der Mann beschloss dann, sein Video selbst zu veröffentlichen. Über neun Millionen Mal wurde der Clip bereits angeschaut.

Der etwa eineinhalbminütige Film mit dem Titel „Break free“ erzählt die Geschichte eines ehemaligen Langstreckenläufers in einem Altersheim. Er erinnert sich ständig an seine Sportvergangenheit und träumt davon, wider zu rennen. Aber das Personal verbietet das. Aber mit der Hilfe der anderen Bewohner bricht er aus dem Altersheim aus und läuft in seinen alten Adidas-Schuhen glücklich in die Zukunft.