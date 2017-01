Steht Wechsel bevor? ManUnited-Tor-Wunder Rooney erhält Rekord-Angebot aus China

© Sputnik/ Alexey Kudenko Weder Messi noch Ronaldo: Dieser Fußballer ist jetzt der bestbezahlte der Welt

José Mourinho, Trainer bei den Red Devils, will Rooney die Entscheidung selbst überlassen. „Die Erfahrung kann interessant sein“, betonte Mourinho gegenüber der Presse. Der Vertrag des Stürmers laufe noch ein Jahr – natürlich auch mit der Option zur Verlängerung.

Rooney hat sich gegenüber „Sky Sports“ klar zu seinem aktuellen Klub bekannt: „Ich fühle mich United gegenüber verpflichtet. Ich bin schon lange hier.“ Daher ist noch abzuwarten, ob der Fußballer tatsächlich nach China wechsle.

Der Stürmer traf am Wochenende zum 250. Mal für Manchester United und ist somit der beste Torschütze in der Geschichte des Clubs. Mit einem grandiosen Freistoß sicherte Rooney in der Nachspielzeit das 1:1 gegen Stoke City.

Wayne Rooney goal vs Stoke City pic.twitter.com/63CjIrgQkn #MUFC — Manchester United (@ManUtdUpdates_) 21. Januar 2017

​