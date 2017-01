Neunmaliger Olympiasieger Usain Bolt verliert Gold von Peking

Dem neunmaligen Olympiasieger Usain Bolt wurde nun eine Medaille abgezogen. Der Grund ist der positive Doping-Test seines Kollegen Nesta Carter von der 4x100-m-Staffel. In seiner Probe von 2008 wurde die verbotene Substanz Methylhexanamin gefunden. Jamaika hatte in Peking Gold mit Weltrekordzeit gewonnen. Nun muss das Team seine Medaillen an das IOC abgeben. Auf Platz zwei landete in Peking das Läuferteam aus Trinidad und Tobago. Das deutsche Team mit Tobias Unger, Alexander Kossenow, Till Helmke und Martin Keller rückt auf Platz vier vor.