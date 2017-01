Christian „Hobbit” Bermúdez, Stürmer bei dem mexikanischen Verein, soll noch mehr Tore schießen. Mit der neuen Methode des Tiefenpsychologen und Hypnotiseurs Luis Guillén soll das gelingen: „Sportlich-kognitive Arbeit“ heißt seine Therapie.

Der Spezialist versetzt den Fußball-Profi in Tiefschlaf und fordert ihn auf, in die Tiefen seines Bewusstseins hinabzusteigen und dort das zu finden, was er braucht, um ein noch besserer Fußballer zu werden.

In einem anderen Vereinsvideo ist zu sehen, wie Bermúdez ein Tor schießt. War dies tatsächlich das Ergebnis der Hypnose? Oder schlicht sportliche Anstrengung gepaart mit kognitiver Arbeit?

Nach dem „mentalen“ Training spielten die Jaguares in ihrem nächsten Spiel jedenfalls 1:1 gegen Nexaca. Für den Bestplatz in der ersten Liga müssen die Fußballer aber wohl noch viele Tiefen ihres Selbst erforschen. Oder einfach mehr trainieren.