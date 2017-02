„Keine Typen wie den“: Spanische Fans werfen Ukraine-Stürmer Nazismus vor

In ihrer Erklärung via Twitter wandte sich die Fangruppe „Bukaneros“ demnach an den Präsidenten des Vereins, Martin Presa.

„Wir wollen keine Typen wie Sosulja. Wegen seiner Verbindung zum Nazismus darf er keine rote Uniform tragen. Du wirst sie nicht beschmutzen. Du bist nicht willkommen“, lautet der Twitter-Post.

Martín Presa: no queremos a tipos como Zozulya. Su filiacion nazi le impide vestir la franjirroja.

No la vas a ensuciar. No eres bienvenido pic.twitter.com/QaXkeceGnd — Bukaneros (@bukaneros92) 31 января 2017 г.

​Die Fußballfans kritisieren Sosulja wegen eines Fotos, welches den ukrainischen Kicker mit einem Schal zeigt, auf dem das Porträt des ukrainischen Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera abgebildet ist.

@RVMOficial @zozulyaroman18 simplemente mirando su twitter se ve lo no neonazi que es esta escoria. Stepan Bandera, colaborador nazi pic.twitter.com/oUkslPRGyr — Lobo☆Estepario (@Ridder_Lobo) 31 января 2017 г.

​In einer Erklärung der Fangruppe „Platforma ADVR“ wird dem ukrainischen Stürmer sogar vorgeworfen, „faschistische Bataillone“ und rechtsextreme Bewegungen in seinem Lande unterstützt zu haben sowie selbst Waffen in die Hand genommen zu haben.

© Sputnik/ Petr Zadorozhniy Politologe: Ukraine schreckt Europa mit Andenken an Bandera und Schuchewitsch ab

Als Sosulja von dem Protest erfuhr, veröffentlichte er dem Sender zufolge einen offenen Brief. Sein Bild mit Bandera ließ er jedoch ohne Kommentar. Stattdessen wies er auf einen angeblichen Fehler der spanischen Journalisten hin, die ihn missverstanden haben sollen.

„Ich traf am Flughafen Sevilla in einem T-Shirt mit dem Wappen meines Landes und mit Gedichten von Taras Schewtschenko ein – eines Dichters, den man an allen Schulen der sowjetischen Ukraine liest“, schrieb der Stürmer. Der spanische Journalist aber habe geschrieben, er sei in einem T-Shirt mit einem Bild einer Kampfgruppierung eingetroffen, deren Symbolik mit dem Wappen der Ukraine nichts zu tun habe, so der Sportler weiter.

Sasulja wurde am 31. Januar für Raya Vallecano „ausgeliehen“.