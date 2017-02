Frankreich gegen Russland: Biathlon-Star provoziert WM-Eklat - VIDEOs

Bereits am ersten Tag der Biathlon-WM in Hochfilzen ist es also zu einem Eklat gekommen: Bei der Mixed-Staffel, die die Bundesmannschaft gewann, belegten Franzosen und Russen den zweiten bzw. dritten Platz. Beim Staffel-Wechsel von Loginow an Anton Schipulin (Russland) und von Quentin Fillon-Maillet an Martin Fourcade (Frankreich) ereignete sich der Vorfall. Fourcade soll in der Wechselzone einen Schlenker gelaufen und dabei Loginows Ski gequert haben, der daraufhin stürzte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Loginow seine Etappe glücklicherweise schon beendet und war außer dem Rennen.

Aber damit endete diese Geschichte noch nicht: Als die russischen Sportler Loginow und Schipulin später bei der Blumenzeremonie das Podest betraten, begrüßten sie alle Sieger außer Fourcade, wie das Portal „Sports.ru“ berichtet.

„Ich habe Loginow gefragt, ob er (Fourcade – Anm. d. Red.) dies absichtlich gemacht habe. Darauf antwortete mir Sascha:,Genauʻ. Auf dem Video ist zu sehen, dass er das absichtlich gemacht hat“, so der Staffel-Olympiasieger Schipulin gegenüber dem Sportportal „Championat“.

Der Franzose klatschte und verließ die Zeremonie, bis er von Organisatoren, darunter auch, so Medien, von IBU-Chef Anders Besserberg, zurückgebracht wurde.

„Unser Team ist eine große Familie. Falls jemand mit einem von uns schlecht umgeht, fühlt das ganze Team dieses schlechte Verhalten“, sagte Schipulin auf der Pressekonferenz. „Die Sportler müssen rennen und gute Leistungen zeigen, ohne sich mit Politik zu beschäftigen.“

Zudem betonte er, dass sich Fourcade sehr unhöflich gegenüber dem Teamkollegen Loginow verhalte. Schipulin verwies auch auf einen Beitrag des Franzosen im sozialen Netzwerk Instagram.

Unter dem am 31. Januar veröffentlichten Foto des russischen Biathlonverbandes RBU mit Gratulationen zum Geburtstag des 25-jährigen Loginow erinnerte Fourcade daran, dass der ehemalige Junioren-Weltmeister zwei Jahre wegen Dopings gesperrt gewesen sei. Der französische Biathlon-Verband entschuldigte sich R-Sport zufolge für das Benehmen seines Sportlers.

Am Donnerstag hatte die Mixed-Staffel im Rahmen der Biathlon-WM stattgefunden. Die Deutschen Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer und Simon Schempp gewannen die Goldmedaille. Das französische Team belegte den zweiten Platz und die russischen Sportler bekamen Bronze.

Am 27. November 2014 hatte der russische Biathlonverband die Suspendierung Loginows bekanntgegeben. In einer Probe vom November 2013 wurde bei einem späteren Test durch neuere Testmethoden die verbotene Substanz EPO festgestellt. Von der IBU wurde er für zwei Jahre gesperrt. Seit Ende 2016 darf der Sportler wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen.