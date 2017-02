In der ersten Spielzeit schoss die russische Mannschaft 15 Tore, in der zweiten waren es zwölf und in der dritten wieder 15. Insgesamt gaben die russischen Nachwuchsspieler 113 Torschüsse ab, von der türkischen Seite gab es hingegen lediglich neun erfolglose Gegenangriffe.

Als Rekord im Eishockey gilt bislang der Sieg der slowakischen Frauenmannschaft gegen Bulgarien: Die Slowakinnen hatten 2008 im Qualifikationsturnier für die Olympischen Winterspiele die gegnerische Mannschaft mit 82:0 geschlagen.

Die türkischen Eishockey-Fans machten bei Twitter ihrem Unmut über die Niederlage ihrer Mannschaft Luft.

„Ein Vertreter unserer Eishockey-Nationalmannschaft beim Training vor dem Spiel mit Russland“, schrieb der Nutzer Selim Köse.

Rusya'ya 42-0 yenilen buz hokeyi milli takımımız (Temsili) pic.twitter.com/m1KWj8q159 — Selim Köse (@selimkosets) 13 февраля 2017 г.

​„Unsere Mannschaft hat 42:0 gegen Russland verloren. Ich begreife nicht, hat man da Eiskunstläufer statt Hockeyspieler aufs Eis geschickt? Wie kann man das anders erklären, um Allahs Willen?“, schrieb der Nutzer Furki.

Buz hokeyinde Rusya'ya 42-0 yenildik

Buz hokeyi milli takımı yerine artistik buz pateni takımını mı çıkardınız maça Allah aşkına bu ne? — Furki (@furkovsky) 13 февраля 2017 г.

​„Der Kapitän der Eishockey-Mannschaft, die 42:0 gegen Russland verloren hat, machte folgende Erklärung nach dem Spiel: „Die Spieloberfläche war vereist und rutschig. Das hat unser Spiel beeinflusst. Wäre das nicht gewesen, wäre das Ergebnis jetzt ganz anders“, twitterte der Nutzer İttihat Ve Terakki ironisch.

Rusya'ya 42-0 yenilen Buz Hokeyi Milli Takım kaptanı; "zemin buzlu ve kaygandı. Yoksa sonuç farklı olurdu." — İttihat Ve Terakki (@ittihatci_) 13 февраля 2017 г.

