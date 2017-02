Australischer Rennrad-Weltmeister sprintet künftig für Russland

„Der russische Radsportbund bietet mir die Möglichkeit, mich für die Olympia-Auswahl 2020 in Tokio aufzustellen“, schrieb Perkins. „Das ist für mich besonders wichtig, weil mein Vater bei den Spielen 1964 in Tokio aufgetreten war. Australiens Radsportbund habe ich bereits informiert, die Leitung hat mir ihre Unterstützung zugesichert.“

Der Generaldirektor des russischen Radsportbunds bestätigte die Echtheit der Nachricht. „Noch möchte sich der Bund jedoch offizieller Kommentare enthalten“, sagte er.

Außer Bronze bei Olympia 2012 gewann Perkins vier Medaillen bei Weltmeisterschaften – zweimal Gold, je einmal Silber und Bronze. In 2011 wurde er Keirin-Weltmeister, 2012 gewann er im Teamsprint. Bei der Sommerolympiade in Rio trat der Radrennfahrer nicht an, gehörte jedoch zur australischen Reserve.

Der Vorsitzende des russischen Radsportbunds, Wjatscheslaw Jekimow, ist überzeugt, dass Perkins ein großer Gewinn für das russische Nationalteam sein könne: „Ich kenne seine Ergebnisse. Er ist ein talentierter Sprinter und Keirin-Fahrer und kann zu einem starken Glied in unserem Olympia-Sprint werden“, so der Präsident. „Doch bis zur Olympiade ist es noch weit, der Mensch ist schon etwas älter. Es kann ja alles Mögliche passieren. Es heißt also nicht, dass die Medaille uns schon sicher ist, das ist ausgeschlossen. Der Mann hat einfach einen starken Willen, für Russland anzutreten. Diesen Motivationsfaktor muss man nutzen.“