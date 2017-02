„Seit eineinhalb Jahren werden alle Dopingproben russischer Athleten von der britischen Anti-Doping-Agentur abgeholt“, so Besuglow im Interview mit Sputnik-Korrespondent Nikolaj Jolkin. „Und es ist eine Unmenge an Proben. Sie werden vor allem in Sportarten beziehungsweise bei denjenigen Sportlern entnommen, bei denen Doping-Verdacht besteht. Es geht um sogenannte gezielte Dopingkontrollen in Risikogruppen.“

Nur ein paar Positivbefunde kämen demnach auf etwa tausend Proben. „Es kommt vor, dass bei uns von eintausend Proben nur fünf positiv ausfallen. Das ist um einiges weniger als im Weltdurchschnitt. Hätte man bei den Olympischen Spielen in Rio nicht so viele unsere Sportler unter allerlei erfundenen Vorwänden gesperrt, hätte unsere Mannschaft den zweiten oder dritten Platz belegt, auf den wir es in den vorhergehenden Jahren meistens auch geschafft haben. Bei den letzten Olympischen Spielen wurde die russische Nationalmannschaft sorgfältig kontrolliert. Und sie war die sauberste.“

Sie habe es so auf einen würdigen vierten Platz geschafft, erinnert Besuglow. „Dabei sind 19 russische Sportler Olympiasieger geworden. Und das ganz ohne Doping.“

Dopen oder nicht dopen, das ist die Frage…

© RIA Novosti. Ilya Pitalev IBU gibt zu: Keine Doping-Beweise gegen russische Biathleten

Für den Erfolg eines Sportlers auf hohem Niveau spielten dessen Erbanlage die erste Rolle, das Talent des Trainers und die Methodik die zweite, betont der Experte. Darauf folgten Einhaltung der einfachsten Regeln zu Selbstdisziplin und Wiederherstellung: Schlaf, gesunde Ernährung. „Dann sind die Motivation und das Glück wichtig. Ohne Glück geschieht im Sport nichts. Im Idealfall, wenn dies alles zugleich da ist, wird man zum Titelträger“, sagt Besuglow. Oft aber gehe es Sportlern wie Menschen: „Man hat die richtige Lebensführung vernachlässigt, hat nicht ausgeschlafen, die Methodik des Trainings hat sich als unzureichend erwiesen. Dadurch wird man versucht, sich eine Zauberspritze zu geben oder einfach eine Tablette zu schlucken und loszurennen. Die Sportmedizin kennt ja bestimmte Methoden zur Ankurbelung einzelner Funktionen des Organismus.“

Aber: „Erstens ist nicht garantiert, dass man auch etwas erreicht“, führt Besuglow aus. „Hohe Leistungen kann man etwa zehn Jahre lang erbringen, falls man sich an die richtige Lebensführung hält und begabt ist, sonst sind es höchstens zwei bis drei Jahre, da der menschliche Organismus für solch hohe sportliche Belastung nicht geeignet ist.“

In seinem Buch „Anatomie des Sports. Mythen vom gesunden Lebensstil“ schreibt der Sportmediziner und mehrfache Marathonläufer, dass einige Sportler, nachdem sie ein gewisses Niveau erreicht haben, ihre Leistung einfach nicht mehr weiter steigern können. Außerdem hat jeder menschliche Organismus individuelle Besonderheiten und kann auf die Einnahme bestimmter Medikamente unterschiedlich reagieren. Und alle Versuche, Regenerationsprozesse zu beschleunigen, Belastbarkeit zu steigern, Fett loszuwerden oder Muskelmasse aufzubauen, klappen nicht immer. „Ehrlich gesagt, klappt es so gut wie nie, aber es findet sich immer einer, der das Schicksal herausfordern will.“

Aber auch in der Sportmedizin gebe es keine Wunder: „Die Mehrheit unserer Ärzte zieht es vor, im Rahmen des Gesetzes zu arbeiten, so sehr der Trainer sie auch bitten mag, etwas Besonderes zu erfinden. Sie wollen nichts Verpöntes anfangen. Davon hängt ja auch die Karriere des Arztes ab. Was, wenn er der Gesundheit des Sportlers schadet?“ Im schlimmsten Fall könne kein noch so wirksames Arzneimittel das mehr wiedergutmachen.

Darüber hinaus seien zahlreiche legale Mittel entwickelt worden, „die es bei gekonnter Anwendung erlauben, noch über viele Jahre hohe Leistungen zu zeigen“, resümiert Besuglow.