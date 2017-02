Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag, im ersten Drittel des Spiels zwischen Detroit Red Wings und Minnesota Wild. Ein Stürmer des ersten Teams kämpfte um den Puck, während der gegnerische Verteidiger Jared Spurgeon ihm in den Rücken fuhr. Als Antwort schlug Nyquist seinen Gegner mit mit dem Stock ins Gesicht.

Nun hat die NHL-Abteilung für Spielersicherheit (NHL Department of Player Safety) den 27-järigen Stürmer für sechs Spiele gesperrt. Zusätzlich soll der Schwede eine Geldstrafe in Höhe von 158.333 US-Dollar zahlen. Laut der Zeitung soll das Geld an einen Nothilfefond für Spieler überwiesen werden.

Dem Sportnachrichtenportal laola1.at zufolge ist Nyquist mit 29 Scorerpunkten (7 Tore) drittbester Scorer der Red Wings.