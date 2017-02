In einem Gespräch mit RT wollte der 45-jährige Bure jedoch nicht über den Grund seiner Entscheidung reden.

Pawel Bure wurde 1971 in Moskau geboren. Seine professionelle Eishockey-Karriere begann 1987 beim ZSKA Moskau. Vier Jahre später wechselte er nach Nordamerika in die National Hockey League (NHL), wo er für die Vancouver Canucks, Florida Panthers und die New York Rangers spielte. Für seine beeindruckende Geschwindigkeit bekam Bure den Spitznamen „The Russian Rocket“ („Die russische Rakete“), den er bis zu seinem Karriereende 2005 behielt.

Die Fans der Vancouver Canucks und Florida Panthers kürten Bure einst zum besten Spieler in der Geschichte ihrer Clubs. Die Vancouver Canucks ehren den Spieler damit, dass sie seine Rückennummer 10 nicht mehr vergeben.