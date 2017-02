„Von der Organisation her sind das die besten Winter-Militärweltspiele der Geschichte“, sagte der bahrainische Oberst Al Shino am Sonntag. Nach seiner Einschätzung ist das eine „ernste Herausforderung für Deutschland“, das diese im Jahr 2021 austragen wird.

Die 3. Winter-Militärweltspiele haben am 22. Februar in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi begonnen. Bis zum 28. Februar wetteifern Teams aus 25 Staaten, darunter auch aus Deutschland, in sieben Sportarten: Biathlon, Ski-Langlauf, Skibergsteigen, Ski-Orientierungslauf, Ski Alpin, Sportklettern und Shorttrack. Der CISM wurde 1948 in Nizza (Frankreich) mit dem Ziel gegründet, Freundschaft durch Sport zu fördern.