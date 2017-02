„Insgesamt sind wir mit den durchgeführten Arbeiten zufrieden“, sagte Colin Smith, Direktor vom Wettkampf- und Eventmanagement bei der FIFA. Zwar bleibe bis Juni noch ein gutes Stück Arbeit, aber alles verlaufe nach Zeitplan, wie die Verantwortlichen versichert hätten. „Im Juni wird das Stadion für den Konföderationscup fertig sein“, betonte der FIFA-Manager.

Demnächst werde das Spielfeld auf die kommenden Matches vorbereitet und das Vibrationsproblem endgültig gelöst, erklärte Smith.

„Perfekte Arbeit und perfektes Stadion“, sagte Carles Puyol, Spieler des Fußball-Weltmeisters Spanien, nach einem Besuch in der Arena. „Ich war auf dem Rasen; er ist in gutem Zustand. Ich habe mir die Fan-Tribünen angeschaut, habe mir vorgestellt, wie sie sich füllen. Da wollte ich sofort nach dem Ball greifen und eine Runde in diesem Stadion spielen. Was auch wichtig ist: Auf den Tribünen hat man von praktisch jedem Punkt aus einen perfekten Ausblick.“

„In jedem Stadion finden gemäß FIFA-Standards Testspiele statt. In diesem Stadion wird es im April und Mai drei Testspiele mit Beteiligung des FC Zenit geben“, sagte Andrej Sorokin, Generaldirektor des russischen Organisationskomitees für die WM.

Insgesamt werden im Rahmen des Konföderationscups 2017 und der Fußball-WM 2018 elf Spiele im Petersburger Stadion stattfinden. Im kommenden Sommer werden vier Spiele des Konföderationscups in Sankt Petersburg ausgetragen, darunter das Eröffnungsspiel Russland-Neuseeland und das Finale. Im Jahr darauf finden dort sieben Matches der Fußball-WM statt, darunter eines der Spiele im Halbfinale und der Kampf um den dritten Platz.

Arena Sankt Petersburg



