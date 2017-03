Deutschland bewirbt sich offiziell um Fußball-EM 2024

Am Mittwoch traf sich demnach DFB-Präsident Reinhard Grindel mit UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis im Hauptquartier der Union in Nyon in der Schweiz. Grindel soll Theodoris dabei die offizielle Interessenserklärung für die Austragung der Fußball-Europameisterschaft 2024 übergeben haben.

© AP Photo/ Thanassis Stavrakis Erster deutscher Test-Schuss: Droht Russland Fußball-WM-Boykott?

Außerdem sei dem Generalsekretär der Union ein 40-seitiges Dokument mit einer kurzen Präsentation über 17 potenzielle Austragungsorte überreicht worden. Dresden soll darin allerdings nicht enthalten sein, da die Stadt auf den Bau eines neuen Stadiums mit einer Sitzplatzkapazität von mindestens 30.000 Plätzen verzichtet habe und somit nicht den Anforderungen entspreche. Der DFB will eigenen Angaben zufolge die EM in zehn Stadien ausrichten.

Die Entscheidung über das Land, das die Europameisterschaft 2024 austragen wird, fällt im September 2018.

Deutschland veranstaltete schon die EM 1988 und die Weltmeisterschaften 1974 und 2006.