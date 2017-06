Sotschi empfängt Weltmeister Deutschland

Erster Gegner der Mannschaft von Joachim Löw ist am 19. Juni im Fischt-Stadion in Sotschi Australien. Danach folgen am 22. Juni in Kasan Chile und am 25. Juni in Sotschi Kamerun.

Rang drei vor eigenem Publikum 2005 ist die bislang beste Platzierung Deutschlands beim FIFA Konföderationen-Pokal.