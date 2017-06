Confed Cup: Russland gewinnt Eröffnungsspiel gegen Neuseeland

Das Spiel der Gruppe A fand im Stadion „Sankt Petersburg“ statt und endete mit einem 2:0-Sieg Russlands gegen Neuseeland. Das Eigentor von Michael Boxall (31. Minute) und das Tor von Fedor Smolow (69. Minute) sorgten für den Erfolg der Gastgeber.

Das nächste Spiel für Russland steht am Mittwoch gegen den amtierenden Europameister, Portugal, an. Neuseeland tritt in Sotschi am gleichen Tag gegen Mexiko an.

Der Konföderationen-Pokal findet vom 17. Juni bis zum 2. Juli in den russischen Städten Kasan, Sotschi, St. Petersburg und Moskau statt.