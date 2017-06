Confed Cup: Orakel-Eisbärin Nika prophezeit Sieger von Spiel Deutschland-Australien

Eine Eisbärin mit der Fähigkeit, das Wetter oder den Tag des Tierarztbesuchs vorherzusagen, die auch noch gern Fußball spielt? Welcome 2018 hat Nika besucht und bei ihr die Prognosen für die Spiele des Confederations Cups 2017 erfragt.

© Sputnik/ Nina Sotina Sotschi empfängt Weltmeister Deutschland

Ein Sprecher der Zoos erzählt, wie Nika zu ihnen gekommen ist: „Letzten Sommer erfuhren wir von einer jungen Bärin, die in dem Dorf Ryrkaipy auf Tschukotka, das an einer Wanderroute von Eisbären liegt, umherirrte. Mitarbeiter der Russischen Bären-Patrouille des WWF, das russische Militär und der Moskauer Zoo zogen los, um die acht bis neun Monate alte Bärin zu retten, die allein in der Wildnis nicht überleben könnte. Dank der Anstrengungen aller, die daran beteiligt waren, ist sie jetzt ein gesundes und schönes Tier. Wir sind sehr glücklich, dass wir Nika hier haben, und hoffen, dass sie eine wichtige Rolle bei dem Programm für die Vermehrung und Bewahrung von Eisbären spielen wird.“

Nikas Pfleger Alexander Igorow ergänzt:

„Uns wurde klar, dass Nika einige besonderen Begabungen hat. Sie spürt bereits im Vorfeld, ob Menschen zu Besuch kommen. Sie hat die Gabe, in die Zukunft zu sehen und gibt zu erkennen oder verheimlicht es, wenn sie etwas möchte. Sie spielt wirklich sehr gut mit Fußbällen und schwimmt mit ihnen im Pool. Sie liebt sie – so sehr, dass sie diese manchmal beim Schlafen anstelle eines Kopfkissens benutzt.“

Indem Nika beginnt, aus der Schüssel ihres Spielsiegerfavoriten zu fressen, hat sie ihre Vorhersage getroffen.

Laut Nika kann die deutsche Nationalmannschaft also heute mit einem Sieg rechnen.

Der Moskauer Zoo hat ein Programm für die Adoption und Patenschaft von Tieren gestartet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf moscowzoo.su. Auf dieser Seite besteht auch die Möglichkeit, Tieren in Not zu helfen.