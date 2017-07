Russischer Tennisstar Maria Scharapowa unter stilvollsten Sportlern der Welt

Scharapowa landete in der Liste auf Platz zehn vor dem portugiesischen Fußballspieler Cristiano Ronaldo, der Platz elf belegt.

„Wenn Scharapowa in der Öffentlichkeit nicht in Sportbekleidung auftritt, wählt sie einfache, aber stilvolle Kleidung mit exakten Linien und in milden Farben. Auf dem roten Teppich bevorzugt sie auffallende Kleidung, die ihre beeindruckende Körpergröße unterstreicht“, schreibt die Zeitschrift.

Zum stilvollsten Sportler der Welt hat „Sports Illustrated“ den US-Basketballspieler Russell Westbrook erklärt. Unter den Top-10 der stilvollsten Sportler sind auch der amerikanische American-Football-Spieler Victor Cruz, die US-Tennisspielerin Serena Williams, der Schweizer Tennisspieler Roger Federer, der amerikanische Basketballspieler LeBron James, Dwyane Wade und Andre Iguodala, der schwedische Eishockeytorwart Henrik Lundqvist sowie der britische Automobilrennfahrer Lewis Hamilton.

Mehr zum Thema >>> Die fünffache Grand-Slam-Siegerin Maria Scharapowa in einer Fotostrecke von Sputnik