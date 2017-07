Schiri rettet argentinischem Fußballer Leben und tröstet dann Mutter - VIDEO

Bei einem Fußballspiel in Argentinien am Samstag hat sich eine schreckliche Situation ereignet. Zwei Spieler krachten mit den Köpfen zusammen, woraufhin einer der beiden regungslos am Boden liegen blieb. Der Schiedsrichter reagierte blitzschnell und rettete damit dem Fußballspieler das Leben, berichtet das Sportportal „Ole“.