Bolts Niederlage gegen Ex-Dopingsünder Gatlin: „Gut für Russland“

Der ehemalige Dopingsünder Justin Gatlin darf mit der US-Flagge durch das Stadion laufen – cleane russische Leichtathleten dürfen dagegen nur unter neutraler Flagge an der WM teilnehmen. Dies lässt unbequeme Fragen an die IAAF aufkommen – so kommentiert die russische Zeitung „Sport-Express“ den Sieg von Gatlin über Usain Bolt in London.