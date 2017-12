Wie man Doping besiegen kann – Vorschlag des IOC

© Sputnik/ Konstantin Tschalabow IOC-Entscheidung: Die wahren Verlierer sind die Fans

Laut Schmid sollen die Olympischen Spiele ohne nationale Flaggen durchgeführt werden – dann werden die Nationen keine Verführung haben, ihren Sportlern nachzuhelfen.

„Vielleicht müsste man sich überlegen, Olympische Spiele generell ohne Flaggen durchzuführen. Heute instrumentalisieren Nationen den Sport. Dieses System verführt dazu, nachzuhelfen“, sagte Schmid im Interview.

Zuvor hatte das Internationale Olympische Komitee Dopingmissbrauch in Russland als erwiesen eingestuft und die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2018 in Südkorea ausgeschlossen. Die fünfköpfige IOC-Kommission, die den angeblichen Einfluss der russischen Behörden auf das russische Dopingsystem untersuchte, wurde von Schmid geleitet. Saubere russische Sportler dürfen zwar in Pyeongchang starten, doch nur unter der so genannten neutralen Flagge.