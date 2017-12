Auch ohne Nationalflagge: Russische Sportler wollen zu Olympia

Die russischen Olympia-Sportler sind bereit, an den Winterspielen 2018 unter der neutralen Flagge teilzunehmen. Die Kommission der Sportler vom Nationalen Olympischen Komitee Russlands hat das entsprechende Statement im Namen der russischen Wintersportler veröffentlicht.

© Sputnik/ Konstantin Tschalabow IOC-Entscheidung: Die wahren Verlierer sind die Fans

Die Sitzung der Kommission fand am Montag statt. Die endgültige Entscheidung über die Teilnahme an den Winterspielen soll während der olympischen Sitzung am Dienstag getroffen werden.

Obwohl das Internationale Olympische Komitee die russische Nationalmannschaft von den Spielen in Südkorea ausgeschlossen hatte, fahren russische Sportler ins südkoreanische Pyeongchang, um für ihre „Heimat, Nächsten und Fans“ anzutreten.

„Wir erklären heute unsere Bereitschaft, an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang teilzunehmen, selbst wenn wir von vornherein unter ungünstigeren Bedingungen im Vergleich zu unseren Kollegen aus den anderen Ländern starten müssen. Unsere Entscheidung ist nicht von eigenen Karrierebestrebungen beeinflusst“, hieß es in der Erklärung.

Mehr zum Thema: „IOC-Beschluss soll russisches Volk spalten“ – Olympioniken verschaffen sich Gehör

© Sputnik/ Anton Denisow Wie man Doping besiegen kann – Vorschlag des IOC

Zuvor hatte das Internationale Olympische Komitee Dopingmissbrauch in Russland als erwiesen eingestuft und die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2018 in Südkorea ausgeschlossen.

Saubere russische Sportler dürfen zwar in Pyeongchang starten, doch nur unter der sogenannten neutralen Flagge. Das Nationale Olympische Komitee Russlands will den IOC-Chef Thomas Bach bitten, die Entscheidung über den Ausschluss Russlands zu ändern und den Sportlern zu erlauben, unter der Nationalflagge anzutreten.

Mehr zum Thema: „Wenn nicht Doping, dann hat Putin irgendwo Wahlen manipuliert“ – deutscher Sportler

Am 7. Dezember hatte der Präsident Russlands Wladimir Putin die Sportler unterstützt und sie aufgerufen, die Winterspiele nicht zu boykottieren.