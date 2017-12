WM 2018 ohne Spanien? Fifa droht mit Ausschluss

Der Welt-Fußballverband Fifa droht einem Bericht der Zeitung „El País“ zufolge Spanien mit dem Ausschluss von der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Grund dafür sei eine staatliche Einmischung in die Belange des nationalen Fußballverbandes.

Demnach soll die Fifa dem spanischen Fußballverband in einem Schreiben über die Androhung mitgeteilt haben. Ein Eingriff der Regierung widerspreche dem Artikel 19 der Fifa-Bestimmungen, gemäß dem es heiße: „Jeder Mitgliedsverband muss seine Belange eigenständig und ohne unzulässige Einflussnahme Dritter bestimmen.“

© AP Photo/ Martin Meissner DFB gibt WM-Prämien für deutsche Fußballspieler bekannt

Ein Ausschluss des Obersten Nationalen Spanischen Sportrates (CSD) aus der WM würde bedeuten, dass die spanische Nationalmannschaft an keinen internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfte, auch nicht am Turnier in Russland.

Der spanische Fußballverband (FEF) hat laut dem deutschen Portal „Sport 1“ dieser Darstellung bereits widersprochen. „Niemand wird uns aus der WM werfen. Das ist unmöglich und wird nicht passieren“, zitiert die Seite FEF-Präsident Juan Luis Larrea. Der Weltverband wolle bloß wissen, was passiere, fügte er hinzu.

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in elf russischen Städten statt. Neben Moskau sind das Kaliningrad, St. Petersburg, Wolgograd, Kasan, Nischni Nowgorod, Samara, Saransk, Rostow am Don, Sotschi und Jekaterinburg.