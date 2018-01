Deutschland würde ohne Russen Olympische Spiele 2018 gewinnen

Russische Sportler dürfen an den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang unter neutraler Flagge teilnehmen. Wenn sie aber völlig ausgeschlossen worden wären, hätte die deutsche Olympia-Mannschaft davon am meisten profitiert. Das geht aus einer Studie des US-Daten- und Analysedienstes Gracenote hervor.

Der Datendienst errechnete auf der Grundlage der Ergebnisse der vergangenen Weltmeisterschaften und anderer Top-Events einen Medaillenspiegel, bei dem die russischen Sportler nicht berücksichtigt wurden. Bei Abwesenheit der Russen könnten die Deutschen in Pyeongchang 14 Mal Gold, 12 Mal Silber und 14 Mal Bronze, also insgesamt 40 Medaillen gewinnen. Das wären fünf Medaillen mehr als mit Russlands Teilnahme.

Das würde am Ende den ersten Platz im Medaillenspiegel und das beste deutsche Ergebnis seit den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City bedeuten. In Sotschi hatte es nur 19 Medaillen für die Deutschen gegeben, davon acht goldene. Auf Platz zwei würden die Norweger landen, so Gracenote.

Nach massiven Dopingvorwürfen hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) Anfang Dezember die russische Nationalmannschaft von den Olympischen Winterspielen im Februar 2018 in Südkorea ausgeschlossen. Saubere russische Athleten dürfen zwar in Pyeongchang an den Start gehen, aber nur unter neutraler Flagge.