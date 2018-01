Olympia unter neutraler Flagge: So sieht Outfit russischer Sportler aus – FOTOs

„Die Hauptfarben der Kollektion sind grau, rot und weiß. Auf Parkas, Jacken, Trainingsanzügen, Sweatshirts und T-Shirts wurde das Logo OAR (Olympic Athlete from Russia) abgebildet. Die Skizzen der Kleidung wurden vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) bewilligt“, heißt es.

Die Ausstattung der russischen Athleten, die zu den Olympischen Spielen fahren, beginnt demnach am 22. Januar und dauert bis 7. Februar an.

Die Olympischen Winterspiele sollen vom 9. bis zum 25. Februar im südkoreanischen Pyeongchang stattfinden.

Zuvor hatte das Internationale Olympische Komitee Dopingmissbrauch in Russland als erwiesen eingestuft und die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2018 in Südkorea ausgeschlossen. Saubere russische Sportler dürfen zwar in Pyeongchang starten, doch nur unter neutraler Flagge.

Am 7. Dezember hatte der Präsident Russlands Wladimir Putin die Sportler unterstützt und sie aufgerufen, die Winterspiele nicht zu boykottieren.