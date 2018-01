Olympia 2018: Südkorea will Russland mit Fangruppen unterstützen

„Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees ist so, wie sie ist. Aber es freut uns sehr, dass russische Athleten an den Olympischen Spielen trotz alledem teilnehmen dürfen. Außerdem werden wir spezielle Fangruppen zur Unterstützung der russischen Sportler bilden“, sagte der südkoreanische Botschafter in Russland, U Jun Gyn.

Zuvor hatte das Internationale Olympische Komitee Dopingmissbrauch in Russland als erwiesen eingestuft und die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2018 in Südkorea ausgeschlossen. Als sauber eingestufte russische Sportler dürfen zwar in Pyeongchang starten, doch nur unter neutraler Flagge.

Die diesjährigen Olympischen Winterspiele finden vom 9. bis zum 25. Februar im südkoreanischen Pyeongchang statt.