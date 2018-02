Olympia-Outfit: Russen sind die stilvollsten – US-Zeitung

Die US-Zeitung „The Wall Street Journal“ (WSJ) hat die russischen Sportler in ihrer strengen und einfachen neutralen Kleidung für die stilvollsten bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang erklärt.

„Diese Uniform ist so gut, dass es buchstäblich ins Auge fällt. Jeder würde so etwas freudig tragen“, schrieb der Journalist Jason Gay für die „WSJ“.

Mehr zum Thema: Neue Doping-Berichte: Hunderte westliche Sportler unter Betrugsverdacht

Wenn bei Olympia im Stil gewetteifert würde, hätten die russischen Sportler alle Chancen für den Sieg. Die Kleidung der US-Mannschaft kritisierte der Autor dagegen aufs Schärfste.

„Verzierte Handschuhe, Pullover, Hut, Gürtel, Bandana für 125 Dollar: Sie sahen wie ein typischer Tourist aus, der gestiefelt und gespornt in einen Skiort fährt, aber Ski nur läuft, um sich zur Schau zu stellen“, so Gay.

© AFP 2018/ Pool/Franck Fife Russische Athleten bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele 2018

Mehr zum Thema: Russlands Schnee- und Eisprinzessinnen bei Olympia 2018 – FOTOs

© AFP 2018/ Mladen ANTONOV "Haltet durch und kämpft": Russen holen erste Medaille bei Winterspielen

Das Internationale Olympische Komitee hatte im Dezember 2017 Dopingmissbrauch in Russland als erwiesen eingestuft und die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2018 in Südkorea ausgeschlossen. Saubere russische Athleten dürfen zwar in Pyeongchang starten, doch nur unter neutraler Flagge.

Die Kleidung, die die russischen Sportler bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang tragen, kreierte das russische Unternehmen ZASPORT unter Berücksichtigung der IOC-Forderungen. Die Kleidung darf beispielweise keine Flagge oder Wappen tragen, die auf die Staatsangehörigkeit der Sportler hinweisen würden.

Haben Sie einen Account in den sozialen Netzwerken? Werden Sie Fan unsererFacebook- und Instagram-Seite!