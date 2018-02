Olympia: Neutrale Kleidung russischer Sportler mit ungewöhnlichen Symbolen verziert

Die Kleidung trägt ein Muster aus Herzchen, das dem olympischen Logo ähnelt. Die Kollektion ist Liebespaaren unter den Sportlern gewidmet: den Snowboardern Aljona Sawarsina und Vic Wild, dem Curling-Team und Ehepaar Anastassija Brysgalowa und Alexander Kruschelnitski, den Eiskunstläufern Tatjana Wolossoschar und Maxim Trankow sowie den Gymnasten Darja Spiridonowa und Nikita Nagorny.

© Foto: ZASPORT Limitierte Kollektion zum Valentinstag

Das Internationale Olympische Komitee hatte im Dezember 2017 Dopingmissbrauch in Russland als erwiesen eingestuft und die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2018 in Südkorea ausgeschlossen. Saubere russische Athleten dürfen zwar in Pyeongchang starten, doch nur unter neutraler Flagge.

