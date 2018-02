„Ein großes Fest“: Kanadier zu Gast im Sporthaus der Russen

Russlands Olympia-Team ist zu den Winterspielen in Südkorea zwar nicht zugelassen worden. Doch im Sporthaus der Russen in Pyeongchang sind ausnahmslos alle willkommen. Was da abgeht, hat der Journalist Yves Boisvert aus Kanada live miterlebt.

Kaum tritt man über die Schwelle des russischen Sporthauses, schon ist man mittendrin „in einem großen Fest des Sports und Patriotismus“, schreibt der Journalist für die Zeitung „La Presse“.

„Die Wände sind hellrot gestrichen, mit riesigen Matrjoschka-Puppen und Flaggen geschmückt. Was als erstes ins Auge fällt, ist der Schriftzug: ‚Russland in meinem Herzen‘“, schreibt Boisvert. Dasselbe steht auch auf dem Button, den man dem Kanadier „ohne zu fragen“ ansteckt.

Auf der Bühne treten Tänzer und Sänger mit traditionellen russischen Liedern auf. Der Journalist bekommt als erstes einen Tee aus dem Samowar serviert, mit klassischem russischem Gebäck.

„Dabei bleiben die Russen nicht unter sich. In ihrem Haus sind alle willkommen, ohne unnötige Fragen. Was für ein Kontrast im Vergleich zum Kanada-Haus!“ schreibt Boisvert. Die Russen zeigen ihre Gastfreundschaft und Lebensfreude – und auch ihren sportlichen Ruhm und ihre Vaterlandsliebe. „Das ist wirklich sehr berührend.“

Außer den Matrjoschkas und den Flaggen hängen auch Bilder russischer Athleten an den Wänden – angefangen bei den Olympischen Spielen von 1968 in Grenoble. Darunter auch das Bild von Bobpilot Alexander Kassjanow. Er war erst lebenslänglich für die Teilnahme an Olympia gesperrt worden, nach einer Berufung wurde die Sperre jedoch nur auf die jetzigen Winterspiele beschränkt.

„Ich finde Disqualifikationen in Ordnung, wenn jemand sich wirklich hat etwas zuschulden kommen lassen. Bei den nächsten Spielen werden wir stärker aufgestellt sein. Für mich gibt es hier keine Länder, nur Sportler und sehr starke Gefühle der Brüderlichkeit. Jeden Tag kommen Menschen auf mich zu und sagen, wie schade sie es finden, das mit den Russen“, sagt der russische Geschäftsmann Viktor Martojas.

Russlands sportlicher Glanz ist im Sporthaus nicht nur auf den Bildern an den Wänden zu sehen: Jeden Tag kommen dort echte Sport-Stars hin. Die vierfache Weltmeisterin im Eiskunstlauf, Natalja Bestemjanowa, zum Beispiel oder der Hockeyspieler Alexei Jaschin.

„Die Geschichte mit dem Staatsdoping glauben die Russen offensichtlich nicht besonders“, schreibt der Journalist. „Den WADA-Informanten Rodtschenkow halten sie für eine nicht gerade glaubwürdige Quelle.“

Ein russischer Journalist ist überzeugt, dass diese Geschichte überhaupt keinen Sinn ergibt: „Ich habe Präsident Putin überall auf der Welt begleitet. Ich habe gesehen, wie hart er arbeitet. Glaubt ihr wirklich, er hat Zeit, sich mit Pisse zu beschäftigen?“

„Als ich aus dem Sporthaus der Russen herauskam, war das, als würde ich aus dem fernen All in die Realität zurückkommen“, so Boisvert.