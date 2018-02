Veranstalter von Olympia 2018 klagen: Viele wollen Eintrittskarten zurückgeben

Viele Fans haben sich an das Organisationskomitee der Olympischen Spiele gewandt und darum gebeten, ihnen das Geld für die Eintrittskarten wegen der Startverschiebung im alpinen Skisport zurückzuzahlen. Dies erklärte der Sprecher des Organisationskomitees, Sung Baik-you, am Freitag.

© REUTERS/ Toby Melville Olympia 2018: Biathlet Benedikt Doll gewinnt Bronze

„Was den alpinen Skisport betrifft, ja, da haben sich viele mit der Bitte an uns gewandt, die Tickets zurückzugeben und das Geld zurückzuerstatten.Denn viele haben sich extra frei genommen, um die Wettkämpfe mitzuerleben, aber wegen der Verlegung der Starttermine ist ihnen dies nicht gelungen. Während der Eishockeyspiele sind freie Plätze zu verzeichnen, allerdings sind diese für die Sportler bestimmt, und sie dürfen nicht anderweitig besetzt werden“, zitiert „R-Sport“ den Sprecher des Organisationskomitees.

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach Olympia in Pyeongchang: Kombinierer Eric Frenzel holt Gold

Zuvor hatten wegen des zu starken Windes in Pyeongchang die Starttermine der alpinen Skisportler und des individuellen Biathlonrennens der Frauen verschoben werden müssen.

Die Veranstalter der Olympischen Spiele hatten am Mittwochmorgen in Lautsprecherdurchsagen die Besucher aufgefordert, den Olympia-Park in Gangneung zu verlassen oder sich wegen der unaufhaltsamen starken Windstöße in geschlossene Räume zu begeben.