Norovirus wütet bei Olympia – Schweizer Freeski-Team bangt um Teilnahme

Trotz der Erkrankung hatten Ambühl und Bösch am Freitagmorgen ein Training durchgeführt. Ihre Teilnahme an der Qualifikation am Sonntag soll jedoch in Frage stehen.

Die Zahl der mit dem Norovirus Infizierten in der Olympia-Zone im südkoreanischen Pyeongchang ist inzwischen auf 244 gestiegen. Experten vermuten verseuchtes Wasser als Ursache für den Infektionsausbruch.

Beim Norovirus handelt sich um einen hochansteckenden Krankheitserreger, der Brechdurchfall sowie Bauchschmerzen auslösen kann.