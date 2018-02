Kirill Kaprisow stach durch einen Hattrick hervor (in der 31, 42 und 48. Minute). Ilja Kowaltschuk steuerte zwei Tore bei; Sergej Mosjakin, Alexander Barabanow und Ilja Kablukow je eins.

Bei den Slowenen zeichneten sich Jan Muršak und Žiga Pance aus.

Die Russen haben in zwei Spielen drei Punkte geholt. Am Samstag treten sie nun gegen die USA an, es geht um den ersten Platz in der Vorrundengruppe B. Slowenien trifft am selben Tag auf die Slowakei.