Russische Skilangläufer holen Olympia-Silber in Staffel

Die russischen Skilangläufer haben am Sonntag in der 4 x 10 km Langlauf-Staffel bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang eine Silbermedaille gewonnen.

Die Goldmedaille ging an Norwegen. Die norwegischen Skilangläufer legten die Strecke in 1:33.04,0 zurück. Die Athleten aus Russland – Andrej Larkow, Aleksandr Bolschunow, Aleksej Tscherwotkin und Denis Spizow – holten mit 9,4 Sekunden Rückstand Silber. Die Bronzemedaille ging an Frankreich (+36,9 Sekunden).

hatte im Dezember 2017 Dopingmissbrauch in Russland als erwiesen eingestuft und die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2018 in Südkorea ausgeschlossen. Die wenigen russischen Athleten, die in Pyeongchang starten dürfen, treten nur unter neutraler Flagge auf.

