Sensationeller Sieg: Deutschland gewinnt im Eishockey gegen Kanada und ist im Finale

Es ist die wohl bislang größte Sensation der Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang - die deutsche Eishockey-Mannschaft gewinnt im Halbfinale und wird am Sonntag um die Goldmedaille kämpfen. Auf ihrem Weg zum Erfolg schlug Deutschland Kanada. Nun scheint alles möglich zu sein. Im Finale wartet allerdings der Rekordweltmeister - Russland.

Das deutsche Eishockey-Team hat im Halbfinale der Olympischen Spiele sensationell gegen Kanada gewonnen. Die deutschen Eishockey-Spieler setzten sich gegen das Mutterland des Eishockeys mit 4:3 durch.

Zum ersten Mal seit 20 Jahren: Russische Eishockeymannschaft steht im Olympia-Finale

In einem Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war, zeigten die deutschen Spieler vollen Körperseinsatz, mussten am Ende dennoch zittern und das Tor "bis zum letzten Mann" verteidigen.

Damit hat die deutsche Auswahl eine Medaille im Eishockey sicher — zum ersten Mal seit vielen Jahren.

Im Finale trifft Deutschland auf den Rekordweltmeister Russland. Nach dem emotionalen Sieg gegen die klar favorisierten Kanadier scheint nun für das deutsche Team alles möglich zu sein.

Zuvor am Freitag setzte sich Russland mit einem souveränen 3:0 gegen Tschechien durch und sicherte sich damit den ersten Finaleinzug bei Olympischen Spielen seit 20 Jahren.

Das Finale wird am Sonntag, 25.02., um 05:10 dt. Zeit stattfinden.