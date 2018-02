Im Olympia-Goldrausch: Russische Hockeyspieler außer sich vor Freude – VIDEOs, FOTOs

Für Russland ist der heutige Sonntag ein wahrlich historischer Tag: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die russische Eishockey-Auswahl Olympia-Gold geholt. Die Sportler konnten nach dem Finale gegen die deutsche Mannschaft ihre Gefühle nicht im Zaum halten. Fotos und Videos zeigen die bewegenden Momente.

Auf YouTube sind Videos aus dem Umkleideraum der russischen Sportler erschienen. Sie zeigen, wie diese nach ihrem sensationellen Triumpf Sekt-Flaschen öffnen und Lieder singen.

Auf anderen Videos ist zu sehen, wie sich die Hockeyspieler nach ihrem Erfolg in die Arme fallen. In einer anderen Aufnahme werfen sie ihren Trainer in die Luft.

In den sozialen Netzwerken sind auch russische Nutzer außer sich vor Freude. „Ich gehe jetzt zu Fuß nach Pyeongchang und küsse unsere Mannschaft“, schrieb eine Nutzerin. Viele gestanden, dass ihnen nach dem Sieg der Russen die Tränen gekommen waren. Andere gaben an, so nervös gewesen zu sein, dass sie Beruhigungsmittel einnehmen mussten.

Im Eishockey-Olympiafinale am Sonntag bezwang die russische Mannschaft die deutsche in der Overtime mit 4:3 und hat erstmals in ihrer Geschichte olympisches Gold geholt.

1992 gewann das sogenannte Vereinte Team, eine Auswahl von Sportlern aus den Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, die Goldmedaille. Die Eishockey-Auswahl der UdSSR hatte es davor auf sieben Siege bei Olympischen Spielen gebracht. Das beste Ergebnis der deutschen Auswahl (BRD) waren bei Olympischen Winterspielen Bronzemedaillen.

