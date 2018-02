Wiederherstellung von Russlands NOK im IOC diese Woche möglich? – Sportfunktionär

„Das Olympische Komitee Russlands kann im IOC bereits am Dienstag oder am Mittwoch wiederhergestellt werden, wenn die Prüfung unserer Olympioniken abgeschlossen ist. Da wird der Beschluss gefasst. Jetzt sollen die Proben der Schiläuferinnen und der Eishockeyspieler geprüft werden. Falls es keine Probleme gibt, soll automatisch ein Beschluss über die Wiederherstellung der Mitgliedschaft des Olympischen Komitees Russlands gefasst werden. Alle anderen Sportler wurden bereits geprüft, alles ist sauber“, sagte Tarpischtschew gegenüber Sputnik.

© AP Photo/ Lee Jin-man Olympia-Flagge statt russischer Landesfahne bei Abschlussfeier in Pyeongchang

Das Internationale Olympische Komitee hatte im Dezember 2017 Dopingmissbrauch in Russland als erwiesen eingestuft und die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2018 in Südkorea ausgeschlossen sowie das russische Olympische Komitee disqualifiziert. Einige wenige russische Athleten durften zwar in Pyeongchang starten, doch nur unter neutraler Flagge. Am Sonntag hatte das Exekutivkomitee des IOC den russischen Athleten verboten, bei der Schlussfeier mit der eigenen Landesfahne ins Olympiastadion einzulaufen.

