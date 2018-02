Nach kuriosem Tor: Deutscher Torhüter versteigert seine Trinkflasche

Der MSV-Torhüter Mark Flekken, der am vorigen Wochenende in einem Spiel gegen den FC Ingolstadt einen kuriosen Patzer begangen hat, wird nun die für die Panne verantwortliche Trinkflasche versteigern. Dies wurde auf der Webseite des MSV Duisburg mitgeteilt.

„Die Trinkflasche und ich haben am Wochenende ein bisschen Liga-Geschichte geschrieben. Unsere Jungs haben nach dem Ausgleich das Beste aus dem Fauxpas gemacht und jetzt machen wir die Story noch besser. Wir versteigern meine Trinkflasche zu Gunsten der zebrakids“, so Flekken.

Der zebrakids e.V. ist ein Verein, der sich seit über zehn Jahren ehrenamtlich für sozial benachteiligte Kinder in Duisburg und der Region engagiert.

Am Samstag wurde in der 17. Minute des Spiels zwischen Duisburg und Ingolstadt dem MSV das vermeintliche 2:0 durch Enis Hajri vom Schiedsrichter aberkannt. Ohne die Entscheidung des Schiris mitbekommen zu haben, nahm Flekken einen Schluck aus seiner Trinkflasche und stand dabei hinter der Torlinie mit dem Rücken zum Spielfeld. Der gegnerisch Stürmer Stefan Kutschke nutzte die Gelegenheit und erzielte in genau dem Moment das zwischenzeitliche 1:1.

Trotz des Fehlers konnte der MSV Duisburg das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden.

