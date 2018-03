Paralympics 2018: Russische Biathletin holt Goldmedaille

Sie bewältigte die Distanz in 18 Minuten und 48,3 Sekunden, wobei sie am Schießplatz beide Male alle Scheiben traf.

© Sputnik/ Konstatnin Tschalabow Russische Paralympics in Pyeongchang ohne Erkennungszeichen

Den zweiten Olatz belegte die Ukrainerin Oxana Schischkowa, die ebenfalls alle Schüsse ins Schwarze setzte, aber der Russin um 38,5 Sekunden unterlag.

Die Bronzemedaille holte Swetlana Sachanenko aus Weißrussland. Sie verfehlte drei Mal das Schwarze und kam eine Minute und 40,9 Sekunden nach der Siegerin ins Ziel.

Somit haben die russischen Behindertensportler bei den Paralympics 2018 bereits drei Medaillen erkämpft. Eine Gold- und eine Silbermedaille hatten zuvor Jekaterina Rumjanzewa und Anna Milenina im Biathlon der Damen in der Klasse „im Stehen“ geholt.

Was Michalina Lyssowa betrifft, so ist sie bereits eine fünffache Siegerin der Paralympics. Auf ihr Konto kommen drei Medaillen der höchsten Probe im Biathlon und zwei im Skilanglauf.

Die Paralympics 2018 in Pyeongchang finden vom 9. bis 18. März statt. Die russischen Sportler treten unter neutraler Flagge zu den Wettkämpfen an, und zwar in den Sportarten Ski Alpin, Snowboarding, Biathlon, Rollstuhlcurling und Skilanglauf antreten. Anders als die Sportler aus Russland bei den Olympischen Winterspielen 2018 dürfen die behinderten Sportler nicht einmal die Aufschrift „Olympiateilnehmer aus Russland“ tragen.