Fußball-WM 2018: Gastgeber Russland startet als schlechteste Mannschaft

Demnach liegt der WM-Gastgeber Russland zwischen Guinea und Mazedonien, hinter Saudi-Arabien (Platz 67).

© Sputnik / Nina Sotina Russland will Deutschland Konkurrenz bei Fußball-WM machen – russischer Cheftrainer

Somit sei Russland das schlechteste Team geworden, das an der WM teilnehme. In den letzten sieben Spielen habe die russische Nationalmannschaft keinen Sieg errungen. In dem letzten Testspiel vor dem Turnier-Auftakt hat Russland am vorigen Donnerstag ein 1:1 gegen die türkische Nationalelf erzielt. Beide Tore resultierten aus Fehlern der jeweiligen Mannschaft.

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in elf russischen Städten statt: Moskau, Kaliningrad, St. Petersburg, Kasan, Wolgograd, Nischni Nowgorod, Samara, Saransk, Rostow am Don, Sotschi und Jekaterinburg.