Fußball-WM 2018: Arbeitsfrei für eine ganze Stadt

Der Bürgermeister der südrussischen Stadt Sotschi, Anatoli Pachomow, hat eine Verordnung unterzeichnet, der zufolge jene Tage, an denen Spiele im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in dieser Stadt stattfinden, als arbeitsfreie Tage gelten. Das gab ein Sprecher der Stadtverwaltung am Samstag vor der Presse bekannt.