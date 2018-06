Fußball-WM 2018 kann kommen: Deutsches Team in Moskau gelandet

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist in Moskau für die Weltmeisterschaft 2018 angekommen. Sie wird nun fünf Tage Zeit haben, um sich in dem Trainingszentrum des russischen Klubs ZSKA Moskau einzurichten und sich für das erste Spiel vorzubereiten.

Während des Turniers wird die DFB-Elf, die aktuell den Weltmeistertitel trägt, in dem Trainingszentrum des Moskauer Fußballklubs ZSKA in der kleinen Ortschaft Vatutinki wohnen.

Bei der WM wird Deutschland in der Gruppe F spielen, wo es auf die Mannschaften von Mexiko (17. Juni im Luzhniki-Stadion), Schweden (23. Juni in Sotschi) und Südkorea (27. Juni in Kasan) treffen wird.

Ab ca. 18:00 Uhr wird für Sie die Ankunft deutscher Mannschaft im Trainingszentrum Vatutinki bei Sputnik live übertragen.