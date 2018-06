Der britische Popsänger Robbie Williams, der gemeinsam mit der russischen Sopranistin Aida Garifullina bei der Eröffnungsfeier der Fußball-WM in Russland auftrat, hat den TV-Kameras seinen ausgestreckten Mittelfinger entgegen gestreckt.

Dabei sang Williams „I did this for free“ („Ich habe es gratis getan“).Vermutlich antwortete der Star damit seinen Kritikern aus dem britischen Parlament.

Diese hatten ihm vorgeworfen, er reise nur wegen des Geldes nach Russland, obwohl die britischen Regierungsvertreter wegen angespannter Beziehungen mit Moskau auf die Reise zur WM verzichtet haben.