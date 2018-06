Nach 5:0-Sieg jubeln russische Fans in Berlin – VIDEO

WM-Start mit Karacho: Die russische Fußball-Nationalmannschaft gewann gegen Saudi-Arabien das Auftakt-Spiel bei der diesjährigen WM mit 5:0. Damit stellte die „Sbornaja“ auch einen Weltrekord auf. Fans konnten die Partie auch im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin bestaunen. Sputnik war inmitten des Fan-Jubels vor Ort.

Noch nie konnte eine Auswahl das WM-Eröffnungsspiel so haushoch gewinnen. Die Fußball-Gala begeisterte auch Anhänger des russischen Teams im Russischen Haus in Berlin-Mitte. Es steht Gästen während der WM-Spiele offen. Sputnik fing die überschwängliche Fan-Freude nach dem sensationellen Sieg ein und wollte wissen: Wie weit kann das russische Team, die „Sbornaja“, jetzt im Turnier kommen? Und: Was kann die WM auch für Russland über den Sport hinaus bedeuten?