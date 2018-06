Sieg über DFB: Springende WM-Fans lösen Beben in Mexiko aus

Seismologen haben in Mexiko Erdbeben künstlicher Natur in dem Augenblick fixiert, als die mexikanische Elf bei der Fußball-WM in Russland das Tor gegen die deutsche Mannschaft geschossen hat.

Das Spiel endete mit einem Erfolg der Mexikaner – 1:0.

„Das in Mexiko registrierte Erdbeben war künstlicher Natur. Wahrscheinlich wegen der Massenhüpferei nach dem Tor der mexikanischen Fußballmannschaft bei der WM. Mindestens zwei Messgeräte in der Stadt haben es um 11:32 (18:32 MESZ, 19:32 Moskauer Zeit) verzeichnet“, heißt es in der Mitteilung des Beobachtungsnetzes für Erdbeben SIMMSA.

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 июня 2018 г.

​Die Angaben der mexikanischen Seismologen werden auch von ihren Kollegen aus Chile bestätigt. „Unsere Ausrüstungen für seismische Warnungen haben in einer realen Zeitspanne ebenfalls ein künstliches Erdbeben registriert (…), in dem Augenblick, als beim Spiel ein Tor von Mexiko gegen Deutschland geschossen wurde“, heißt es in dem Bericht der seismologischen Behörde in Chile.

Allein auf dem zentralen Platz von Mexiko – Zocalo – sollen sich am Sonntag etwa 75.000 Menschen versammelt haben, um das Spiel gegen Deutschland zu verfolgen. Sie alle sollen sich wahnsinnig über das Tor gefreut haben, das den ersten Sieg bei der WM gebracht hat.