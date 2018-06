Fußball-WM 2018 – Macht das Trikot den Weltmeister?

Die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft hat letzte Woche begonnen, und auch wenn Deutschland enttäuschend in das Turnier gestartet ist, fragt sich jeder, wer die WM 2018 am Ende gewinnen wird.

Um diese Frage beantworten zu können, hat das Online-Shoppingportal Ladenzeile.de berechnet, wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeit der einzelnen Teams anhand der Trikots ist. Dafür wurden die Trikots der bisherigen WM-Gewinner in Bezug auf Farbe, Kragen und Muster analysiert und mit den teilnehmenden Mannschaften der WM 2018 verglichen.

Mehr als nur ein Trikot

Trikots spielen eine viel wichtigere Rolle, als nur das Unterscheidungsmerkmal zwischen zwei Teams auf einem Feld zu sein. Die Farben der Trikots repräsentieren die Geschichte und die Werte eines Landes. Die Niederlande spielen in Orange, weil es die Farbe der Königsfamilie ist, Kroatiens rote und weiße Quadrate repräsentieren die 25 Regionen des Landes, Italien spielt in Blau auch aus Respekt für die ehemalige Königsfamilie. Die Farben sind so repräsentativ für die einzelnen Länder, dass man viele Teams nach ihrer Farbe nennt: "Squadra Azzurra" steht für Italien, "Les Bleus" für Frankreich und "La Roja" für Spanien.

Die Analyse der Trikots

Um die möglichen Siegertrikots herauszufinden, wurden drei Heimtrikot-Merkmale (die Farbe, der Kragen und das Muster auf dem Trikot) aller früheren Weltmeisterschaften analysiert und mit den teilnehmenden Mannschaften der WM 2018 verglichen. Das Trikot, welches am ehesten von den Gewinnern getragen wird, ist weiß, hat einen V-Ausschnitt und kein Muster.

Wie stehen unsere Chancen?

Die Wahrscheinlichkeit mit diesen Eigenschaften zu gewinnen liegt bei 19,93 Prozent. Diese Mannschaften haben so ein Trikot: Deutschland, England, Polen und Iran. Unsere sehr "wissenschaftlichen Berechnungen" gehen davon aus, dass jedes Team aus dem Jahr 2018 die gleichen Gewinnchancen hat, wobei die Trikotmerkmale der vergangenen Siegerhemden das entscheidende Maß für den Erfolg sind. Somit hat Deutschland also immer noch eine Gewinnchance von 19.93 Prozent!

© Foto: LadenZeile So sehen Sieger(-Trikots) aus

