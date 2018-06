Nach Ankunft in Russland: Britische Fans glauben ihren Medien nicht mehr

„Ich weiß, dass hier die Schlacht von Stalingrad stattgefunden hat, so ungefähr in den Jahren 1942 bis 1943, richtig? Ich weiß, dass die Stadt in Wolgograd umbenannt wurde. Wir haben auch Museen besucht, das war eine interessante Erfahrung“, so ein britischer Fan kurz vor dem WM-Spiel Tunesien-England in Wolgograd.

„Glauben wir jenen negativen Sachen, die die britischen Medien über Russland verbreiten? Wir haben alles mit eigenen Augen gesehen und glauben ihnen nicht mehr“, sagte ein weiterer Fan.

Die englische Nationalmannschaft hatte am Montag Tunesien mit 2:1 besiegt. Das Spiel wurde in Wolgograd ausgetragen.