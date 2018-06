Hätten sie gegen DFB-Elf womöglich besser gespielt? Mexikaner siegten trotz Grippe

Laut dem Trainer war der Großteil der Mannschaft während des Spiels gegen Deutschland am Sonntag noch krank. Darauf seien auch die beiden Auswechselungen (in der zweiten Halbzeit — Anm. d. Red.) zurückzuführen. Genauere Angaben zu den Namen der bertoffenen Spieler gab es nicht.

© REUTERS / Carl Recine Wundern Sie sich nicht, wenn Deutschland nicht ins Halbfinale kommt…

Am Sonntag hatten die Mexikaner in Moskau mit 1:0 einen Sieg über den Noch-Fußballweltmeister Deutschland errungen. Am kommenden Samstag soll Deutschland in der Schwarzmeerstadt Sotschi gegen Schweden spielen. Auf Mexiko wartet an demselben Tag ein Kräftemessen mit Südkorea in Rostow-am-Don.